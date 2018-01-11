Tenisçiler mutlu etti

Yozgat’ta yapılan müsabakalarda Çandır Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi erkek takımı birinci, kız takımı ise 2’inci oldu. Takımları makamında kabul eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, sporcuları tebrik edip, çeşitli hediyeler verdi.

Kapal, Okul Müdürü Ünsal Akça ve ilgili öğretmen Hasan Özçay’a okul adına plaket vererek, tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.