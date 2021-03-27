Temsilcilerimiz ilk hafta karşılaşacak

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde fikstür çekimi dün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi. Kulüp temsilcilerinin yer almadığı fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyon’unun Youtube kanalında canlı olarak yayınlandı. Bu sezon Yozgat’ın bu sezon Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde Çayıralan Esnafspor ve Sorgun Belediyespor temsil edecek. Yozgat temsilcileri Mucur Yabanlıspor, Kırıkkale Yahşihanspor, Yeşil Kamanspor takımlarının yer aldığı 5’inci bölge 4’üncü grupta mücadele verecek. Dün yapılan fikstür çekiminde ise ligin ilk haftasında Sorgun Belediyespor ile Çayıralan Esnafspor Sorgun’da karşı karşıya gelecek. Gruptaki değer müsabakada ise Mucur Yabanlıspor Kırıkkale Yahşihanspor’u konuk edecek. Yeşil Kamanspor ise ilk haftayı maç yapmadan bay geçecek. Sorgun Belediyespor ikinci haftada Yeşil Kamaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, Çayıralan Esnafspor ise Mucur Yabanlıspor’u konuk edecek.

Çayıralan Esnafspor ile Sorgun Belediyespor’un mücadele edeceği Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci bölge 4’üncü Grup Fikstürü şu şekilde:

1. Hafta

Mucur Yabanlıspor – Kırıkkale Yapşihanspor

Sorgun Belediyespor – Çayıralan Esnafspor

Yeşil Karamanspor – BAY

2. Hafta

Yeşil Kamanspor – Sorgun Belediyespor

Çayıralan Esnafspor – Mucur Yabanlıspor

Kırıkkale Yapşihanspor – BAY

3. Hafta

Kırıkkale Yapşihanspor – Çayıralan Esnafspor

Mucur Yabanlıspor - Yeşil Kamanspor

Sorgun Belediyespor – BAY

4. Hafta

Sorgun Belediyespor – Mucur Yabanlıspor

Yeşil Kamanspor – Kırıkkale Yahşihanspor

Çayıralan Esnafspor – BAY

5. Hafta

Çayıralan Esnafspor – Yeşil Kamanspor

Kırıkkale Yahşihanspor – Sorgun Belediyespor

Mucur Yabanlıspor - BAY