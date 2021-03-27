Temsilcilerimiz ilk hafta karşılaşacak

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde fikstür çekimi dün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi. Kulüp temsilcilerinin yer almadığı fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyon’unun Youtube kanalında canlı olarak yayınlandı. Bu sezon Yozgat’ın bu sezon Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde Çayıralan Esnafspor ve Sorgun Belediyespor temsil edecek. Yozgat temsilcileri Mucur Yabanlıspor, Kırıkkale Yahşihanspor, Yeşil Kamanspor takımlarının yer aldığı 5’inci bölge 4’üncü grupta mücadele verecek. Dün yapılan fikstür çekiminde ise ligin ilk haftasında Sorgun Belediyespor ile Çayıralan Esnafspor Sorgun’da karşı karşıya gelecek. Gruptaki değer müsabakada ise Mucur Yabanlıspor Kırıkkale Yahşihanspor’u konuk edecek. Yeşil Kamanspor ise ilk haftayı maç yapmadan bay geçecek. Sorgun Belediyespor ikinci haftada Yeşil Kamaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, Çayıralan Esnafspor ise Mucur Yabanlıspor’u konuk edecek.
Çayıralan Esnafspor ile Sorgun Belediyespor’un mücadele edeceği Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci bölge 4’üncü Grup Fikstürü şu şekilde:
1. Hafta
Mucur Yabanlıspor – Kırıkkale Yapşihanspor
Sorgun Belediyespor – Çayıralan Esnafspor
Yeşil Karamanspor – BAY
2. Hafta
Yeşil Kamanspor – Sorgun Belediyespor
Çayıralan Esnafspor – Mucur Yabanlıspor
Kırıkkale Yapşihanspor – BAY
3. Hafta
Kırıkkale Yapşihanspor – Çayıralan Esnafspor
Mucur Yabanlıspor - Yeşil Kamanspor
Sorgun Belediyespor – BAY
4. Hafta
Sorgun Belediyespor – Mucur Yabanlıspor
Yeşil Kamanspor – Kırıkkale Yahşihanspor
Çayıralan Esnafspor – BAY
5. Hafta
Çayıralan Esnafspor – Yeşil Kamanspor
Kırıkkale Yahşihanspor – Sorgun Belediyespor
Mucur Yabanlıspor - BAY
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde fikstür çekimi dün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi. Kulüp temsilcilerinin yer almadığı fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyon’unun Youtube kanalında canlı olarak yayınlandı. Bu sezon Yozgat’ın bu sezon Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde Çayıralan Esnafspor ve Sorgun Belediyespor temsil edecek. Yozgat temsilcileri Mucur Yabanlıspor, Kırıkkale Yahşihanspor, Yeşil Kamanspor takımlarının yer aldığı 5’inci bölge 4’üncü grupta mücadele verecek. Dün yapılan fikstür çekiminde ise ligin ilk haftasında Sorgun Belediyespor ile Çayıralan Esnafspor Sorgun’da karşı karşıya gelecek. Gruptaki değer müsabakada ise Mucur Yabanlıspor Kırıkkale Yahşihanspor’u konuk edecek. Yeşil Kamanspor ise ilk haftayı maç yapmadan bay geçecek. Sorgun Belediyespor ikinci haftada Yeşil Kamaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, Çayıralan Esnafspor ise Mucur Yabanlıspor’u konuk edecek.