TEMPO ARTTI

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde yoğun bir şekilde çalışan kırmızı siyahlı ekip, güç depoluyor. Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu İbrahim Baş, günde çift antrenman ile Nevşehir kampını sürdürdüklerini söyledi. 20 Ağustos tarihine kadar çalışmaların devam edeceğini hatırlatan Baş, Nevşehir kampı süresince birkaç tane hazırlık müsabakası oynayacaklarını dile getirdi. Nevşehir’de kamp yapan takımlar ile görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan Baş, ‘’Eksiklerimizi görebilmemiz adına önemli olan bu hazırlık müsabakalarında takımlar ile görüşmelerimiz devam ediyor. 20 Ağustos tarihine kadar birkaç tane hazırlık müsabakası oynayıp takımımızın kupa maçında önceki son durumunu değerlendirmek amacındayız’’ dedi.