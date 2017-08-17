Tempo arttı!

Afyon kampı dönüşü Yunus Emre Birinci ve Hürkal Eren Turan’ın takımdan ayrılması nedeniyle arayışa geçen kırmızı siyahlı, listesindeki oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.

‘KAMP DÖNEMLERİ VERİMLİ GEÇTİ’

Yozgatspor Teknik Direktörü Memduh Fidan, ilk ve ikinci etap kamp çalışmalarının oldukça verimli geçtiğini belirterek, son kamp döneminde yeni sezon içerisinde yansıtacaklarını oyun planı üzerinde durduklarını söyledi.

Takımın Afyon’da verimli çalışmalar yaptığını dile getiren Fidan, “Yozgat’ta yaptığımız ilk etap kamp çalışmalarda adaptasyon ve fiziksel hazırlıklar yapıldı. Afyon’da yine fizik ve kuvvet antrenmanlarına ağırlık verdik. Yapmış olduğumuz taktik çalışmalarında da yeni sezonda sahaya yansıtacağımız oyun sistemi üzerinde durduk” dedi.

‘SAHANIN HER YERİNDE OLACAĞIZ’

Tecrübeli teknik adam yeni sezonda ofansif anlayış içerisinde olacaklarını belirterek, sahanın her yerinde olacaklarını ifade etti. Kadrodaki oyuncuların tamamının sezona hazır girmesini istediklerini aktaran Fidan, planladıkları kadronun, oyun sistemine uygun isimlerle tamamlandığını kaydetti. Yozgat’ta başladıkları üçüncü etap kamp döneminde teknik ve taktik çalışmalar üzerinde durduklarına değinen Fidan, istediğini koparan bir takım olacaklarını vurguladı.

Yeni sezonda ilk resmi maçlarını Türkiye Kupası’nda MKE Kırıkkalespor ile oynayacakları maçla başlayacaklarını belirten Fidan, sezona iyi başlamak istediklerini söyledi.

Türkiye Kupası’nda gidecekleri yere kadar gitmek istediklerinin altını çizen Fidan, Cumartesi günü sezon açılış maçında taraftarları tribünde görmek istediklerini sözlerine ekledi.

