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-TELAFİSİ VAR!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, kendi tesislerinde toplanarak, Kilis Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

-TELAFİSİ VAR!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, kendi tesislerinde toplanarak, Kilis Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

29 Kasım 2017 Çarşamba 07:00
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-TELAFİSİ VAR!

Tesis önünde bulunan antrenman sahasında haftanın ilk idmanını yapan kırmızı siyahlılarda Aksaray Belediyespor karşında alınan mağlubiyetten dolayı morallerin bozuk olduğu gözlendi. Teknik direktör Aydın Yavuz, Aksaray Belediyespor karşısında hiç istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını, ancak bu müsabakanın telafisinin olduğunu söyledi. Kimsenin karamsarlığa kapılmamasını isteyen kırmızı siyahlı ekibin tecrübeli teknik adamı Yavuz, ‘’Biz Yozgatspor olarak sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf olacağız. Aksaray Belediyespor ile oynadığımız maçı kaybetmiş olabiliriz ancak bu maçın telafisi var. Ligde galibiyetlerde olacak, mağlubiyetlerde, beraberliklerde ama önemli olan yaşadığın puan kayıplarını telafi edebilmen’’ dedi.

Yavuz, Aksaray Belediyespor ile oynadıkları müsabakada istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını, pozisyonlar üretemediklerini, buna karşılık rakibin yakaladığı pozisyonları değerlendirince mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunun altını çizdi. Yavuz, ‘’Artık bu müsabaka geride kaldı, önümüzde Kilis Belediyespor ile oynayacağımız önemli bir müsabaka var. Bu müsabakaya yöneldik. Oyuncularıma da Aksaray Belediyespor ile oynadığımız müsabakayı unutmalarını ve artık önlerine bakmaları gerektiğini söylüyorum. Takımımızın moral ve motivasyonunu üst seviyeye tekrar çektiğimiz zaman kalan maçlarımızı da kazanırız’’ diye konuştu.

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