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TELAFi PEŞiNDE

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, bugün deplasmanda Kelkit Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

TELAFi PEŞiNDE

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, bugün deplasmanda Kelkit Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

07 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
TELAFi PEŞiNDE

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, takım olarak her geçen gün daha da iyiye gittiklerini söyledi. Ziraat Türkiye Kupası’nda Aksaray Belediyespor ile oynadıkları müsabaka ile Osmaniyespor ile oynadıkları müsabaka arasında bile dağlar kadar fark olduğunu dile getiren Arslan, ‘’Takımımız her geçen gün çok daha iyiye gidiyor. Lisans işlemlerini tamamladığımız futbolcular bu hafta sahada olacaklar ve ben inanıyorum ki Kelkit Belediyespor’u deplasmanda yenerek ligin ilk haftasında aldığımız beraberliği telafi edeceğiz. Ligin ilk haftasında Batman Petrolspor’a mağlup olan Kelkit Belediyespor’da bizim gibi ilk haftayı telafi etmek isteyecektir. Her geçen gün iyiye giden takımımız Kelkit deplasmanında puan yada puanlar ile dönerek bizleri mutlu edeceğine inanıyor ve takımıma güveniyorum’’ dedi. 

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