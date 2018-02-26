TELAFi ETTi

Kırmızı siyahlı ekip, puan cetvelinin üçüncü sırasında yer almasına karşın rakiplerine oranla daha avantajlı. Kalan maçlarının tamamını kazanması halinde şampiyonluk turunu atacak olan Yozgatspor, şampiyonluğun en önemli adaylarından birisi olan Nevşehirspor karşısında ortaya koyduğu performans ile göz doldurdu.

Nevşehirspor ile oynanan maçın 2’inci dakikasında Hakan Doğan’ın ceza sahası dışından sert şutu yandan az farkla auta çıktı. 5’inci dakikada gelişen Nevşehirspor kontra atağında topla buluşan Buzo Hakan Doğan’ı çıkardı. Hakan Doğan’ın şutunda top kaleci Mustafa’da kaldı. 6’ıncı dakikada gelişen Yozgatspor atağında Şükrü Hakkı Tosun verkaçında toplu buluşan Şükrü, kale ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda zor alanı yaptı ve takımını mutlak golden etti. 33’üncü dakikada Hakan’ın serbest vuruştan Yozgatspor ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Serdar’ın kafa şutu üsten az farkla auta çıktı. 44’üncü dakikada gelişen Yozgatspor kontra atağında Serdar Sudun’un Nevşehirspor defansının arkasına attığın topla buluşan Ali Yakup müsayit durudaki Mehmet Şükrü Önder’e pasını çıkardı, bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0 55’inci dakikada Eray’ın ceza sahası dışından sert şutu üsten az farkla auta çıktı. 56’ncı dakikada Vehbi Furkan Yıldırım’ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Hakkı Tosun’un kafa şutu üsten az farkla auta çıktı. 58’inci dakikada gelişen Nevşehirspor kontra atağında sağ kanattan Aykut’un ceza sahasına gönderdiği topa kimse dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı. 60’ıncı dakikada ani gelişen Yozgatspor ani atağında topla buluşan Nizamettin, rakip yarı alanda ceza sahasına kadar girdi. Kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çeken Nizamettin’in vuruşu kaleciden döndü, dönen topu Hakkı Tosun alır almaz, Nevşehirspor defans oyuncuları müdahale etti, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Hakkı Tosun’un vuruşu filelerle buluştu: 2-0 67’inci dakikada Serdar Südun’un ceza sahası duşundan sert şutu üsten az farkla auta çıktı. 70’inci dakikada Aydın’ın Yozgatspor ceza sahasına gönderdiği topa Serdar’dan önce kaleci Mustafa topu uzaklaştırınca Nevşehirspor mutlak golden oldu. 85’ihci dakikada Ali’nin ceza sahası dışından sert şutu üsten az farkla auta çıktı. 88’inci dakikada gelişen Nevşehirspor kontra atağında topla buluşan Buzo, kaleci Mustafa ile karşı karşıya kaldı, bu oyuncunun şutunda topu Mustafa taca çeldi. 89’uncu dakikada Serdar’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Mustafa güçlükle kornere çeldi. Maç 2-0 Yozgatspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.