Telafi edecekler

Antrenör Hayri Kıyıcıoğlu, güçlü ve tecrübeli isimlerden oluşan Samsun ekibi karşısında iyi mücadele vermelerine karşısın istedikleri sonucu elde edemediklerini söyledi. Kıyıcıoğlu, haftayı dinlenerek geçireceklerini, daha sonraki hafta ise deplasmanda Kuzeyyıldızı Engelliler takımı ile karşılaşacakların söyledi. Kıyıcıoğlu, deplasmanda galip gelerek, kayıp puanları telafi edeceklerini söyledi.