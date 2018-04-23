Tekvandoya ilgi artıyor

Tekvando Antrenöru Ahmet Turan Dinçer, Malatya’da yapılan şampiyonada Yozgat’ı temsil eden sporcuların aynı zamanda Sorgun Belediyespor’da lisanslarının bulunduğunu hatırlattı. Dinçer, şampiyonaya 5 sporcu ile katıldıklarını hatırlatarak, Milli sporcularımızdan +78 kiloda dövüşen Recep Teyyip Kılıç’ın rakiplerini yenerek, altın madalya kazandığını kaydetti. Dinçer, diğer Milli sporcularımızdan Duygu Kaya’nın 68 kiloda dövüşerek, rakiplerini geride bırakıp, finale kaldığını, finalde yenilince ikincilikle yetindiğini ifade etti. Dinçer, Enbiya Taha Biçer’in ise 78 kiloda dövüştüğünü, üçüncülükle yetindiğini vurgulayarak, ‘’Sporcularımızın elde etmiş olduğu bu başarılar, daha genç kuşaklara örnek teşkil etmektedir’’ dedi.