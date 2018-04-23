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Tekvandoya ilgi artıyor

OKULLAR arası Tekvando Türkiye şampiyonasında sporcuların madalyalarla dönmesi, gelecek kuşakların bu spor dalına ilgiyi daha da artırdığı kaydedildi.

Tekvandoya ilgi artıyor

OKULLAR arası Tekvando Türkiye şampiyonasında sporcuların madalyalarla dönmesi, gelecek kuşakların bu spor dalına ilgiyi daha da artırdığı kaydedildi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Tekvandoya ilgi artıyor

Tekvando Antrenöru Ahmet Turan Dinçer, Malatya’da yapılan şampiyonada Yozgat’ı temsil eden sporcuların aynı zamanda Sorgun Belediyespor’da lisanslarının bulunduğunu hatırlattı. Dinçer, şampiyonaya 5 sporcu ile katıldıklarını hatırlatarak, Milli sporcularımızdan +78 kiloda dövüşen Recep Teyyip Kılıç’ın rakiplerini yenerek, altın madalya kazandığını kaydetti. Dinçer, diğer Milli sporcularımızdan Duygu Kaya’nın 68 kiloda dövüşerek, rakiplerini geride bırakıp, finale kaldığını, finalde yenilince ikincilikle yetindiğini ifade etti. Dinçer, Enbiya Taha Biçer’in ise 78 kiloda dövüştüğünü, üçüncülükle yetindiğini vurgulayarak, ‘’Sporcularımızın elde etmiş olduğu bu başarılar, daha genç kuşaklara örnek teşkil etmektedir’’ dedi.

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