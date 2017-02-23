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Tekvando’da sorgun başarısı

23 Şubat 2017 Perşembe 06:38
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Yozgat’ta okullararası Yıldızlar ve Gençler Tekvando il seçmeleri yapıldı.

Tekvando’da sorgun başarısı
Yozgat Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonunda yapılan il seçmelerine Yozgat merkez, Sorgun, Sarıkaya, Yerköy ve Çekerek’ten sporcular katıldı.
Sorgun Belediyespor Tekvando Antrenörü Ahmet Turan Dinçer, Sorgun’dan 10 okuldan toplam 29 sporcunun seçmelere katıldığını belirterek “Müsabakalara toplam 29 sporcumuz katıldı. Yapılan müsabakalar sonunda toplam 12 altın, 8 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak Sorgun’u en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Ayrıca ortaokullarda okuyan 8 sporcumuz Kayseri’de, liselerden okuyan 4 sporcumuz ise Gümüşhane’de yapılacak olan iller arası Taekwondo müsabakalarında ilimizi temsil etme hakkı kazandılar. Yıldızların grup müsabakaları Mayıs ayı içerisinde gençlerin grup müsabakaları ise Nisan ayı içerisinde yapılacak. Amacımız gruptan çıkarak Türkiye Birinciliklerine katılıp Türkiye derecesi yapabilmek” diye konuştu.

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