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Tekvandoda bronz madalya

SORGUN Belediyespor tekvando takımı sporcularından Enbiya Taha Biçer, Ankara'da yapılan Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası’ndan bronz madalya ile döndü.  

Tekvandoda bronz madalya

SORGUN Belediyespor tekvando takımı sporcularından Enbiya Taha Biçer, Ankara'da yapılan Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası’ndan bronz madalya ile döndü.  

15 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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Tekvandoda bronz madalya

Sorgun Belediyespor tekvando antrenörü Ahmet Turan Dinçer, yaptığı açıklamada, Türkiye Tekvando Federasyonu 2018 faaliyet programında yer alan şampiyonada, 81 ilden 2 bine yakın sporcunun yarıştığını söyledi. Şampiyonaya kendilerinin de Yozgat'tan 9 sporcuyla katıldıklarını dile getiren Dinçer, "Şampiyonanın son gününde tatamiye çıkan 80 kilogramda Enbiya Taha Biçer, yarı finale kadar maçlarını çok rahat bir şekilde geçerek bronz madalyanın sahibi oldu. Sporcumuz, bu sonuçla Avrupa şampiyonası için yapılacak milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı, amacımız milli takım seçmesini kazanıp Avrupa şampiyonasında başarıyla ülkemizi, ilimizi, ilçemizi temsil etmek" dedi.

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