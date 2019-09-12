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Tekvandoda başarılı oldu

SORGUN Belediyespor Sporcusu Ebrar Ece Sadef, Sivas’ta yapılan Türkiye Şampiyonasında üçüncü oldu.

Tekvandoda başarılı oldu

SORGUN Belediyespor Sporcusu Ebrar Ece Sadef, Sivas’ta yapılan Türkiye Şampiyonasında üçüncü oldu.

12 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Tekvandoda başarılı oldu

Antrenör Ahmet Turan Dinçer, Türkiye Tekvando Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan Minikler Türkiye tekvando şampiyonasının Sivas'ta yapıldığını hatırlattı. Dinçer, Sorgun Belediyespor ve Zinde Gençlik Spor Kulübü tekvando takımlarından toplamda 13 sporcu ile şampiyonaya katıldıklarını belirterek, bin 500 sporcunun yarıştığı şampiyonada minik sporcuların kıyasıya yarıştıklarını anlattı. Dinçer, şampiyonanın ilk gününde 45 kilogram da yarışan Ebrar Ece Sadef’in  yarı finale kadar çıkmayı başardığını, çok kritik maçlar yaparak, Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıkarak,  bronz madalya kazandığın ifade etti. 

Anahtar Kelimeler:
Sivas’Sorgun Belediyespor
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