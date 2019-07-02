Tekvandoda başarı

Sorgun Belediyespor Tekvando Antrenörü Ahmet Turan Dinçer, şampiyonaya 24 sporcuyla katıldıklarını söyledi. Dinçer, "Sporcularımız bu şampiyonada başarılı maçlar yaptı. 65 kilogramda yarışan sporcumuz Furkan Özen rakiplerini farklı skorlarla eleyerek yarı finale kadar yükselmeyi başardı ve şampiyonayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı. Böylece milli takım seçmelerine katılma hakkı da kazanmış oldu" dedi.