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Tekvandocuları kabul etti

SORGUNLU tekvandocular Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci’yi makamında ziyaret etti.

Tekvandocuları kabul etti

SORGUNLU tekvandocular Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci’yi makamında ziyaret etti.

20 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Tekvandocuları kabul etti

Yıllardır Sorgun’da tekvando kurslarına devam eden ve ülke çapında bir çok başarıya imza atan Sorgunlu başarılı tekvandocular yeni seçilen Belediye Başkanı Ekinci’yi ziyaret ederek hem yeni görevinde başarı ve hayırlı olsun dileğinde bulular hem de kendilerini tanıttılar. Başarılı tekvandocular ile birlikte Tekvando Antrenörü Ahmet Turan Dinçer’in kabul eden Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, tekvando takımının kendisini ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Tekvandocuların başarılarının daim olmasını isteyen Ekici, elde ettikleri başarılar ile Yozgat’ın ve Sorgun’un gururu olan bu gençlerin ileride daha iyi yerlere geleceğine inandığını ifade etti.

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