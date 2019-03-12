Tekvandocular yarı finalde

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando Antrenörü Yunus Aytaş gözetiminde Aksaray’da gerçekleştirilen gurup müsabakalarına Yozgat’ı temsilen katılan erkek tekvando takımı tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk turu attı. Gösterdiği başarı ile Yozgat’ı gururlandıran Yozgatlı tekvandocular Nevşehir’de gerçekleştirilecek olan yarı final müsabakalarına da katılmaya hak kazandılar. Hedefini Türkiye şampiyonluğu olarak belirleyen Yozgat erkek Tekvando takımı, Nevşehir’de gerçekleştirilecek olan yarı final müsabakalarına iyi hazırlanıp istedikleri dereceyi elde edeceklerine inanıyorlar.