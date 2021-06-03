Tekvandocular salonlara koştu

Tam kapanma dönemi ile birlikte tamamen kapatılan ve 1 Haziran tarihine kadar kapalı kalan Spor Salonları normalleşme dönemiyle birlikte tekrar Yozgatlı vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Yaklaşık bir buçuk aydır evlerinde online olarak tekvando dersi almaya çalışan tekvandocular ise 1 Haziran tarihi itibariyle tekrardan yüz yüze eğitim almaya başladılar. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando Antrenörü Yunus Aytaş gözetiminde yüz yüze antrenmanlara başlayan genç tekvandocular spor salonlarının yeniden açılmasından dolayı duydukları mutluluğu dile getirdiler.