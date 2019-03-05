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Tekvandocular Madalya ile döndüler

ORDU’da yapılan Okullar Arası Yıldızlar Tekvando Grup Müsabakasında yarışan Sorgunlu tekvandocular bir ikincilik, iki de üçüncülük elde etti.

Tekvandocular Madalya ile döndüler

ORDU’da yapılan Okullar Arası Yıldızlar Tekvando Grup Müsabakasında yarışan Sorgunlu tekvandocular bir ikincilik, iki de üçüncülük elde etti.

05 Mart 2019 Salı 00:00
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Tekvandocular Madalya ile döndüler

Tekvando antrenörü Ahmet Turan Dinçer, Sorgun'da tekvando sporunun her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü, bu ilginin başarıları da beraberinde getirdiğini söyledi. Gerek gençler, gerek yıldızlar kategorisinde katıldıkları tüm yarışmalarda Yozgat'ı başarı ile temsil ettiklerini ve her yarışmadan derece ile döndüklerini vurgulayan Dinçer, "Bu kez de ilçemizden 3 sporcumuz dereceye girerek Konya'da yapılacak okullar arası Türkiye şampiyonasında ilimizi temsil etmeye hak kazandı. Müsabakalara toplam 22 il katıldı. Milli Egemenlik Ortaokulundan 65 kiloda yarışan Furkan Özen 2. olarak gümüş madalya, Mehmet Akif Ersoy ortaokulundan +59 yarışan Gülnaz Gökçe Erkılıçoğlu ve 33 kilogramda yarışan Mehmet Furkan Kaplan 3. gelerek bronz madalya kazandı. Sporcularımızı tebrik ediyor, Türkiye şampiyonasında başarılar diliyorum" dedi.

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