Tekvando müsabakaları başladı

Yarın tamamlanacak olan müsabakalarda Yozgat ile birlikte Amasya, Ankara, Bayburt, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon takımları mücadele edecek. Toplam 360 Sporcunun katılımıyla başlayan müsabakalar sonunda kendi kategorilerinde dereceye giren takımlar yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacaklar.