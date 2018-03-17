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Tekvando müsabakaları başladı

OKUL Sporları kapsamında düzenlenen Tekvando Grup müsabakaları 19 takımın katılımıyla Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen müsabakalar ile start aldı.

Tekvando müsabakaları başladı

OKUL Sporları kapsamında düzenlenen Tekvando Grup müsabakaları 19 takımın katılımıyla Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen müsabakalar ile start aldı.

17 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Tekvando müsabakaları başladı

Yarın tamamlanacak olan müsabakalarda Yozgat ile birlikte Amasya, Ankara, Bayburt, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon takımları mücadele edecek. Toplam 360 Sporcunun katılımıyla başlayan müsabakalar sonunda kendi kategorilerinde dereceye giren takımlar yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacaklar.

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