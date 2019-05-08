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Tekvando Kuşak sınavı yapıldı

YOZGAT Gençlik Spor Kulübü, tarafından ikinci dönem Tekvando kuşak sınavı gerçekleştirildi.

Tekvando Kuşak sınavı yapıldı

YOZGAT Gençlik Spor Kulübü, tarafından ikinci dönem Tekvando kuşak sınavı gerçekleştirildi.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Tekvando Kuşak sınavı yapıldı

Türkiye Tekvando federasyonu faaliyet programında yer alan 2. dönem Tekvando kuşak sınavını, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando Antrenörü Yunus Aytaş gözetiminde gerçekleştirildi. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda yapılan kuşak sınavına Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ve öğrenci velileri katıldı. 75 sporcunun katıldığı kuşak sınavında öğrenciler sene içerisinde öğrendiklerini sınavda sergileyerek bir üst kuşağa geçebilmek için çaba sarf ettiler.

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