Tekvando kuşak sınavı yapıldı

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen kuşak sınavında öğrenciler bir üst kuşağa terfi edebilmek için çalıştılar. 2018 yılı üçüncü dönem kuşak sınavı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörlerinden Yunus Aytaş ve Tekvando İl Temsilcisi Şevket Timuray gözetiminde yapıldı. 68 sporcunun katıldığı tekvando kuşak sınavında öğrenciler aldıkları eğitimler sonucunda öğrendiklerini sınavda yapmaya çalıştılar.