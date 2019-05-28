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Tekvando kurslarına devam

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Tekvando kursları tüm hızıyla devam ediyor.

Tekvando kurslarına devam

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Tekvando kursları tüm hızıyla devam ediyor.

28 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Tekvando kurslarına devam

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando Antrenörü Yunus Aytaş gözetiminde 128 sporcu çalışmalarını sürdürüyor. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda devam eden kurslara sporcular 3 grup halinde katılıyor. Minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinden antrenmanlara katılan tekvandocular Pazartesi, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzer tekvando eğitimi alıyorlar. Tekvando kursuna düzenli olarak devam eden sporcular yapılan kuşak sınavlarına da katılarak bir üst kuşağa geçebilmek için çaba sarf ediyorlar. Ayrıca tekvandocular Antrenör Yunus Aytaş gözetiminde yaptıkları antrenmanlar ile kendilerini Türkiye şampiyonası müsabakalarına da hazırlıyorlar.

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