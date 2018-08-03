Tekvando kurslarına devam

Antrenör Murat Açıkgöz gözetiminde çalışan öğrenciler savunma sporunu öğreniyorlar. Yaz tatili boyunca boş zamanlarını spor yaparak değerlendiren Sarıkayalı öğrenciler, tekvando branşına da yoğun ilgi gösteriyor. Her yaş kategorilerinde antrenmanlara katılan öğrenciler, bu sporu devam ettirmek istemeleri durumunda yaz tatili sonrasında da yapılacak olan antrenmanlara katılabilecekleri bildirildi.