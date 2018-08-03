Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95857
ALTIN
198.508
DOLAR
5.0775
STERLİN
6.5860
EURO
5.8715

Tekvando kurslarına devam

SARIKAYA Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen tekvando kursları devam ediyor.

Tekvando kurslarına devam

SARIKAYA Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen tekvando kursları devam ediyor.

03 Ağustos 2018 Cuma 16:16
9 Okunma
Tekvando kurslarına devam

Antrenör Murat Açıkgöz gözetiminde çalışan öğrenciler savunma sporunu öğreniyorlar. Yaz tatili boyunca boş zamanlarını spor yaparak değerlendiren Sarıkayalı öğrenciler, tekvando branşına da yoğun ilgi gösteriyor. Her yaş kategorilerinde antrenmanlara katılan öğrenciler, bu sporu devam ettirmek istemeleri durumunda yaz tatili sonrasında da yapılacak olan antrenmanlara katılabilecekleri bildirildi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YOZGATSPOR TEMPO ARTTIRDI
YOZGATSPOR TEMPO ARTTIRDI
Nazımcan Yerköyspor’da
Nazımcan Yerköyspor’da
Serdal, Çengelköy’de
Serdal, Çengelköy’de
Hentbola yoğun ilgi
Hentbola yoğun ilgi
Yozgatspor Çalışıyor
Yozgatspor Çalışıyor
Mültecilere değerler eğitimi
Mültecilere değerler eğitimi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim