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Tekvando elemeleri Yozgat'ta

OKUL Sporları 2017-2018 Öğretim yılı faaliyetlerinde yer alan Taekwondo gençler grup eleme müsabakaları 16-18 Mart tarihleri arasında Yozgat’ta yapılacağı bildirildi.

Tekvando elemeleri Yozgat'ta

OKUL Sporları 2017-2018 Öğretim yılı faaliyetlerinde yer alan Taekwondo gençler grup eleme müsabakaları 16-18 Mart tarihleri arasında Yozgat’ta yapılacağı bildirildi.

08 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Tekvando elemeleri Yozgat'ta

Taekwondo il temsilcisi Şevket Timuray, Yozgat, Amasya, Ankara, Bayburt, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon olmak üzere 19 ilden 336 sporcu 36 antrenör ve idareci ile 20 hakem katılacağını söyledi.  Kafilelerin 15 Mart tarihinde Yozgat’a geleceğini dile getiren Timuray, ‘’Takımlar 18 Mart Pazar günü ilimizden ayrılacaktır. Müsabakalarda Yozgat’ımızı 7 erkek ve 9 bayan sporcu ile temsil ederek en iyi sonuçları almak için mücadele edeceğiz. Müsabakalar Celal Atik Spor Salonunda yapılacaktır’’ dedi.

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