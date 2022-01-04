Tekvando da Sarıkaya farkı

Okul sporları Tekvando şampiyonasına Sarıkaya ortaokul ve liselerinden Şehit Suat Akıncı Halk Eğitim Merkezi ve Sarıkaya Belediyesi Tekvando branşında eğitim gören sporcular 4 birincilik, 3 ikincilik, 3 üçüncülükle elde etti. Artı 68 kilo genç bayanlarda Şehit Yıldız Gürsoy M.T.A.L’den Sıla Taş, 45 kilo genç erkeklerde Yunus Emre Anadolu Lisesi’nden Yunus Emre Üstüntaş, 57 kilo yıldız erkekler Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Orta Okulu’ndan Hasan Arif Adsalmış ve 42 kiloda yıldız erkek Namık Kemal İmam Hatip Orta Okulu’ndan Turan Aldalı birinci oldu. 68 Kilo Genç Bayanlarda Meryem Önel, 59 kilo Ayça Polat, 42 kilo Neslihan Çağlar ikinci, 63 kilo Şevval Çekim, 55 kilo Sümeyye Murat üçüncü oldu. 37 kilo yıldız bayanlar Reyyan Murat, 63 kilo genç erkek Muhammet Ali Üstüntaş ise üçüncülük elde ettiler.