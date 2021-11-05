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Tekrardan seri istiyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor yarın deplasmanda Yeni Kızıltepespor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp Mardin’e hareket edecek.

05 Kasım 2021 Cuma 00:27
Tekrardan seri istiyor

Haftayı Bursa Büyükşehir Belediyespor galibiyeti ile kapatan sarı siyahlı ekip yarın deplasmanda Mardin temsilcisini yenerek yeni bir seri yakalamayı amaçlıyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, yarın deplasmanda Yeni Kızıltepespor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını ve güçlü rakiplerini yeneceklerine inandıklarını söyledi. Bugün Mardin’e gideceklerini dile getiren Aksoy, ‘’Deplasmanda bu zor müsabakayı kazanarak yeni bir seri yakalamak istiyoruz. iki hafta üst üste aldığımız mağlubiyetler sonrasında Bursa temsilcisi karşısında aldığımız galibiyet ile moral bulduk. Bu moral ile de Yeni Kızıltepespor ile oynayacağımız müsabakaya hazırlandık. Umarım Mardin deplasmanından istediğimiz sonuç ile döneriz ve yeni bir çıkış yakalarız’’ dedi. 

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