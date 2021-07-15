Tekrar çağırıldılar

Daha önce Ankara’da yapılan Avrupa şampiyonası hazırlık kamplarının tamamında yer alan Orta Oyun Kurucu Atiye Gülseven ile Pivot Semanur Buse Baran 24 Temmuz tarihinde başlayacak ve 10 gün sürecek olan son hazırlık kampına da davet edildiler. 07-15 Ağustos 2021 tarihlerinde Litvanya’nın Klaipeda şehrinde düzenlenecek olan 2021 Yıldız Kadın U17Avrupa Hentbol Şampiyonasına hazırlanan Milli Takımımız kamp çalışmaları kapsamında 24 Temmuz- 5 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara THF Spor Kompleksinde hazırlık kampı gerçekleştirecek. Hazırlık kampı sonrasında belirlenecek olan hentbolcular Litvanya kafilesine dahil edilecek ve Avrupa şampiyonasında mücadele edecekler. 6 Ağustos Cuma günü Litvanya'ya gidecek olan Millilerimiz, 07-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında İzlanda, Polonya, Belarus ve Letonya ile B grubunda mücadele edecek. Milli takımın Litvanya kafilesindeki yerini almak isteyen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının iki başarılı oyuncusu Atiye Gülseven ile Semanur Buse Baran, Ankara’da gerçekleştirilecek olan ve 10 sürecek son hazırlık kampında iyi bir performans sergileyerek milli takım antrenörlerinin gözüne girmeye çalışacaklar. Atiye Gülseven, Avrupa şampiyonasına hazırlanan U17 kadın milli takımımızın sadece bir kampında sakatlığı nedeniyle yer alamadığını ancak son hazırlık kampında elinden gelenin en iyisin yaparak Litvanya’ya giden kafilenin içerisinde kendisinin de olacağına inandığını söyledi. Semanur Buse Baran ise milli takımın Avrupa şampiyonası için yapılan bütün hazırlık kamplarına katıldığını son hazırlık kampına da davet edildiği için çok mutlu olduğunu belirtti. 5 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan kampta ellerinden gelenin en iyisini yaparak milli takım kafilesine girmek istediğini vurgulayan Semanur Buse Baran, ‘’Atiye arkadaşım ile birlikte hayalimiz olan milli takım formasını giymeye çok yakınız. Hazırlık kampında çok iyi bir performans göstererek milli takım formasını kapmak ve Avrupa şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bizler kendimize güveniyoruz ve 6 Ağustos tarihinde Litvanya’ya gidecek olan U17 kadın milli takım kafilesinde Atiye ve benim yer alacağımıza inanıyoruz’’ dedi.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca ise 24 Temmuz tarihinde başlayacak ve yaklaşık 10 gün sürecek olan U17 kadın milli takımının Avrupa şampiyonasının son hazırlık kampına iki oyuncusunun tekrardan davet edilmesinin gurur verici bir şey olduğunu vurguladı. Atiye ve Buse’ye güvencinin tam olduğunu dile getiren Atmaca, ‘’Atiye ve Buse arkadaşımız milli takım kampında başarılı olarak Litvanya kafilesine dahil olacaklardır. İkisinde birbirinden yetenekli ve hırslı oyuncular ben inanıyorum ki iki oyuncum milli takım formasını kapmaları durumunda yıllarca o formayı bir daha bırakmayacaklarını düşünüyorum. Şimdiden Buse ve Atiye’ye başarılar diliyorum’’ diye konuştu.