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TEKNiK ADAM ARAYIŞI

TFF Üçüncü Lig’indeki temsilcimiz Yozgatspor’da teknik direktör arayışlarının sonuna gelindi.

TEKNiK ADAM ARAYIŞI

TFF Üçüncü Lig’indeki temsilcimiz Yozgatspor’da teknik direktör arayışlarının sonuna gelindi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
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TEKNiK ADAM ARAYIŞI

Yozgatspor yönetiminin yaptığı istişare ve görüşmeler sonucu beş teknik direktör üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Yönetimin kısa sürede kararını vererek, tercih ettiği isimle el sıkışabileceği bildirildi. Futbolcular ile ilgili transfer görüşmelerinin de yapıldığı belirtildi. Takımın yeni teknik direktörüyle anlaşma sağlanmasının ardından futbolcu transferlerinin de hızlanacağı aktarıldı. Yozgatspor yönetiminin üçüncü liglerde forma terletmemiş, ligdeki oyuncu ortalamasının üstünde ücret isteyen futbolculardan ziyade başarıya odaklı, istikrarlı futbolcular transfer edeceği bildirildi. 

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