TEKNiK ADAM ARAYIŞI

Yozgatspor yönetiminin yaptığı istişare ve görüşmeler sonucu beş teknik direktör üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Yönetimin kısa sürede kararını vererek, tercih ettiği isimle el sıkışabileceği bildirildi. Futbolcular ile ilgili transfer görüşmelerinin de yapıldığı belirtildi. Takımın yeni teknik direktörüyle anlaşma sağlanmasının ardından futbolcu transferlerinin de hızlanacağı aktarıldı. Yozgatspor yönetiminin üçüncü liglerde forma terletmemiş, ligdeki oyuncu ortalamasının üstünde ücret isteyen futbolculardan ziyade başarıya odaklı, istikrarlı futbolcular transfer edeceği bildirildi.