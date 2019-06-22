TEKNiK ADAM ARANIYOR!

Kırmızı siyahlı yönetim, teknik direktör ile anlaşma yaptıktan sonra onun vereceği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına başlamayı planlıyor. Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan, her gün kendisine değişik kanallardan teknik adamların ulaştığını ve CV’lerini gönderdiklerini söyledi. Görüşme halinde oldukları teknik adamlara baktıklarını, incelediklerini dile getiren Arslan, ‘’Bize CV gönderen onlarca hoca oldu şuana kadar. Bakıyoruz, konuşacağız, bir karar vereceğiz. Transfer de hocayla binlikte başlar. O yüzden bizim önce hoca hakkında kararı vermemiz lazım. Transfer konusunda şöyle böyle diyen arkadaşlarımıza takımın gidişatı ile ilgili kararı verelim ondan sonra transferleri konuşalım diyorum. Futbolcu çok iyidir ama hocayla anlaşamaz, bunu bilemezsin. Önce hoca kararını vermemiz lazım. En kötü şartlarda bu şekilde devam ederiz, ama Yozgatspor’u yarı yolda bırakmayız’’ dedi.

GEÇ KALINMADI

Geç mi kalıyoruz, lige katılamayacak mıyız diye bir şeyin söz konusu olmayacağını vurgulayan Arslan, ‘’Üçüncü Lige katılım formlarını doldurduk ücretini yatırdık. Onunla ilgili ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bir sıkıntı yok. Ama biz istiyoruz ki, Yozgatspor daha geniş katılımlı, daha içimize sinen bir yapıya kavuşsun istiyoruz’’ diye konuştu.

