TEK HEDEF GALiBiYET

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, yarın deplasmanda Çarşambaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bugün yapacağı tek antrenman ile tamamlayıp Samsun’a yola çıkacak. Dün Bozok Stadında taktik antrenmanı yapan kırmızı siyahlı oyuncular zorlu Çarşambaspor deplasmanında galibiyet ile dönmeyi hedefliyorlar. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, yarın deplasmanda Çarşambaspor ile oynayacakları müsabakadan en az bir puan ile döneceklerine inandıklarını söyledi. Hedeflerinin galibiyet olduğunu dile getiren Baş, ‘’Çarşambaspor deplasmanına üç puan için çıkacağız. Ancak oradan alacağımız bir puan da bizim için iyi puandır. Ligin en güçlü ekiplerinden biriyle karşı karşıya geleceğiz. Oyuncularıma güveniyorum üç puan için bu zorlu deplasmanda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına inanıyorum’’ dedi.