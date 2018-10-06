Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94883
ALTIN
237.109
DOLAR
6.1307
STERLİN
8.0356
EURO
7.0588

TEK HEDEF GALiBiYET

TÜRKİYE Liglerinde Yozgat'ı temsil eden takımlarımız, bugün ve yarın deplasmanda puan mücadelesi verecek. Ekiplerimizin maç öncesinde tek düşüncesi, deplasmandan galibiyetle dönebilmek. Sorgun Belediyespor Voleybol takımı, ligin ilk haftasında deplasmanda bugün Ordu Temsilçisi Akkuş belediyespor ile karşılaşacak. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor'un deplasmandaki rakimi Çarşambaspor. Maç yarın saat 15.00'da başlayacak. Hentbol Erkeklir Birinci Ligi'ndeki temsilcimiz Yozgat Bozokspor ise, yarın Eskişehir'de Mersin İdmanyurdu takımı ile karşı karşıya gelecek.

TEK HEDEF GALiBiYET

TÜRKİYE Liglerinde Yozgat'ı temsil eden takımlarımız, bugün ve yarın deplasmanda puan mücadelesi verecek. Ekiplerimizin maç öncesinde tek düşüncesi, deplasmandan galibiyetle dönebilmek. Sorgun Belediyespor Voleybol takımı, ligin ilk haftasında deplasmanda bugün Ordu Temsilçisi Akkuş belediyespor ile karşılaşacak. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor'un deplasmandaki rakimi Çarşambaspor. Maç yarın saat 15.00'da başlayacak. Hentbol Erkeklir Birinci Ligi'ndeki temsilcimiz Yozgat Bozokspor ise, yarın Eskişehir'de Mersin İdmanyurdu takımı ile karşı karşıya gelecek.

06 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
45 Okunma
TEK HEDEF GALiBiYET

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, yarın deplasmanda Çarşambaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bugün yapacağı tek antrenman ile tamamlayıp Samsun’a yola çıkacak. Dün Bozok Stadında taktik antrenmanı yapan kırmızı siyahlı oyuncular zorlu Çarşambaspor deplasmanında galibiyet ile dönmeyi hedefliyorlar. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, yarın deplasmanda Çarşambaspor ile oynayacakları müsabakadan en az bir puan ile döneceklerine inandıklarını söyledi. Hedeflerinin galibiyet olduğunu dile getiren Baş, ‘’Çarşambaspor deplasmanına üç puan için çıkacağız. Ancak oradan alacağımız bir puan da bizim için iyi puandır. Ligin en güçlü ekiplerinden biriyle karşı karşıya geleceğiz. Oyuncularıma güveniyorum üç puan için bu zorlu deplasmanda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına inanıyorum’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
SORGUN VOLEYBOL ORDU DEPLASMANINDA
SORGUN VOLEYBOL ORDU DEPLASMANINDA
BOZOKSPOR ESKİŞEHİR DEPLASMANINDA
BOZOKSPOR ESKİŞEHİR DEPLASMANINDA
HEYECAN BAŞLIYOR
HEYECAN BAŞLIYOR
Amatörde 2 maç bugün
Amatörde 2 maç bugün
Hazırlıklar başladı
Hazırlıklar başladı
Lig heyecanı başlıyor
Lig heyecanı başlıyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim