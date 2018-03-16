Tek hedef galibiyet

Bozok Stadında teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, düz koşu ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı. Yozgatspor teknik direktör Aydın Yavuz, Aksaray Belediyespor ile oynayacakları zorlu müsabakada tek hedeflerinin üç puan olduğunu söyledi. İki takım açısından da zor geçecek olan müsabakadan gülen tarafın kendilerinin olacağına inandığını vurgulayan Yavuz, ‘’Güçlü rakibimizi yenerek hem ligin ilk yarısındaki müsabakanın rövanşını almak hem de şampiyonluk iddiamızı sürdürmek istiyoruz’’ dedi.

