Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117202
ALTIN
164.850
DOLAR
3.8974
STERLİN
5.4297
EURO
4.7997

Tek hedef galibiyet

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, Pazar günü Aksaray Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı taktik çalışması ile sürdürdü.

Tek hedef galibiyet

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, Pazar günü Aksaray Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı taktik çalışması ile sürdürdü.

16 Mart 2018 Cuma 07:00
3 Okunma
Tek hedef galibiyet

Bozok Stadında teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, düz koşu ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı. Yozgatspor teknik direktör Aydın Yavuz, Aksaray Belediyespor ile oynayacakları zorlu müsabakada tek hedeflerinin üç puan olduğunu söyledi. İki takım açısından da zor geçecek olan müsabakadan gülen tarafın kendilerinin olacağına inandığını vurgulayan Yavuz, ‘’Güçlü rakibimizi yenerek hem ligin ilk yarısındaki müsabakanın rövanşını almak hem de şampiyonluk iddiamızı sürdürmek istiyoruz’’ dedi. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Voleybolcular Burdur’da
Voleybolcular Burdur’da
Hentbolde maç günü değişikliği
Hentbolde maç günü değişikliği
BOZOK YAPILANIYOR
BOZOK YAPILANIYOR
Çapanoğlu’ndan tam destek
Çapanoğlu’ndan tam destek
AKSARAY DÜŞÜNSÜN!
AKSARAY DÜŞÜNSÜN!
Amatörde üç maç var
Amatörde üç maç var

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim