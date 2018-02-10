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TEK HEDEF 3 PUAN

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor. Arsuz Karaağaçspor ile oynayacağı müsabakada tek hedefi galibiyet.

TEK HEDEF 3 PUAN

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor. Arsuz Karaağaçspor ile oynayacağı müsabakada tek hedefi galibiyet.

10 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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TEK HEDEF 3 PUAN

Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, deplasmanda Arsuz Karaağaçspor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını ve rakiplerini yenerek hedeflerine emin adımlarla yürümek istediklerini söyledi.
Şuanda şampiyonluk yarışı içerisinde oldukları takımların ne yaptığının kendilerini ilgilendirmediğini dile getiren Yavuz,
‘’Biz kendi maçlarımıza bakıyoruz. Rakiplerimizi tek tek yenerek yolumuza devam etmenin hesapları içerisindeyiz. Yozgatspor olarak biz bütün maçlarımızı tek tek ele alıyoruz ve hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Kesinlikle puan kaybına tahammülümüz yok. Kalan final maçlarımızın hepsini kazanarak sezon sonunda ipi göğüsleyen tarafın bizim olacağımıza inancımız tamdır. Şimdi önümüzde çok önemli bir Arsuz Karaağaçspor maçı var bu müsabakaya çok iyi hazırlandık ve Azatlıspor müsabakasında düştüğümüz hataya düşmeden rakibimizi yenerek yolumuza devam edeceğiz’’ dedi.

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