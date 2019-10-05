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TEK DÜŞÜNCE GALİBİYET

TFF Üçüncü Ligi 3'üncü Grupta mücadele veren Yozgatspor, bugün saat 15.00'da Çubuk Stadında karşılaşacağı Altındağ Belediyespor karşısında galibiyetle ayrılabilmenin hesaplarını yapıyor.

TEK DÜŞÜNCE GALİBİYET

TFF Üçüncü Ligi 3'üncü Grupta mücadele veren Yozgatspor, bugün saat 15.00'da Çubuk Stadında karşılaşacağı Altındağ Belediyespor karşısında galibiyetle ayrılabilmenin hesaplarını yapıyor.

05 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
TEK DÜŞÜNCE GALİBİYET

Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan, geçtiğimiz hafta sonunda konuk ettikleri Nevşehir Belediyespor karşısında alınan farklı yenilginin camiayı derinden üzdüğünü hatırlatarak, bugün oynayacakları maçı kazanarak, kayıp puanları telafi etmeye çalışacaklarını dile getirdi. Başkan Arslan, ''Maç sonrasında teknik heyet ve futbolcularla ayrı ayrı toplantılar yaptık. Nevşehir ile oynadığımız karşılaşma öncesinde takımımız zorlu maçlar çıkarttı. Üst üste oynadığı lig ve kupa maçları nedeniyle yorgun düşün ekibimiz, istediği oynunu sahaya 90 dakika büyoncu yansıtamayınca sahadan yenilgi ile ayrıldık. İlk dakikalarda iyi mücadele veren ekibimiz, sonrasını getiremedi. Altındağ Belediyespor ile daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştık. Lig için bu maç ölçü olamaz. O nedenle bu maça farklı bir atmosferde hazırlandık. Rakimizin de puana ve morale ihtiyacı var. O nedenle sahasında bu maçı kazanmak için tüm gücünü ortaya koyacaktır. İnanıyorum ki, futbolcularımız gerçek güçlerini sahaya yansıtmaları halinde sahadan galibiyetle ayrılan taraf olacaklardır'' diye konuştu. 

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TEK DÜŞÜNCE GALİBİYET
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