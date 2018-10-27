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Tek düşünce galibiyet

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’i B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, bugün deplasmanda Fındıklıspor ile karşı karşıya gelecek.

Tek düşünce galibiyet

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’i B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, bugün deplasmanda Fındıklıspor ile karşı karşıya gelecek.

27 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
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Tek düşünce galibiyet

Ligde Palandöken Belediyespor’un ardından ikinci sırada bulunan sarı siyahlı ekip deplasmanda güçlü rakibini yenerek takibini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Ümit Terzi, bugün ligin en zor müsabakalarından bir tanesine çıkacaklarını söyledi. Güçlü rakipleri karşında sahadan galibiyet ile ayrılmak istediklerini dile getiren başarılı Antrenör Terzi, ‘’Fındıklıspor ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi, bizim için zor geçecek olan bu deplasmandan galibiyet ile ayrılacağımıza inanıyorum. Ekibimiz kenetlenmiş durumda ve bütün müsabakalarımızı kazanmak istiyoruz. Şimdi önümüzde Fındıklı engeli var bugün Fındıklı engelini aşarsak kalan müsabakalarda yakaladığımız çıkışı sürdüreceğimize inanıyorum’’ dedi. 

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