Tek düşünce galibiyet

Antrenör Mehmet Demirbilek gözetiminde çalışan sarı siyahlı ekip, Kırşehir deplasmanından üç puan ile dönmek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, son haftalarda ligde istemedikleri sonuçlar alarak düşüşe geçtiklerini ancak yarın Kaman deplasmanında üç puan alarak düşüşlerine son noktayı koymak istediklerini söyledi. Rakiplerinin ligdeki durumlarının ne olduğunun kendilerini ilgilendirmediğini oyuncularına rehavete kapılmamaları noktasında sık sık uyarılarda bulunduğuna dikkat çeken Demirbilek, ‘’hiçbir müsabaka oynanmadan kazanılmıyor. Rakibimiz Yeşil Kamanspor ligde son sırada bulunabilir ancak bu ligde en son sıradaki takım en üst sıradaki takımı yenebilecek güce sahip. Bu nedenle Yeşil Kamanspor ile oynayacağımız müsabakaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Güzel bir oyun ile rakibimizi yenerek yeni bir çıkış yakalamayı amaçlıyoruz’’ dedi.