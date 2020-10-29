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TEK DÜŞÜNCE GALiBiYET

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor bugün Mardin Fosfatspor ile karşı karşıya gelecek.

29 Ekim 2020 Perşembe 00:30
TEK DÜŞÜNCE GALiBiYET

Dün teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında son hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlı ekip maç saatini bekliyor. Bugün Bozok stadında saat 14.00’da başlayacak olan müsabakada mutlak galibiyet hedefleyen Yozgatspor, güçlü rakibi karşısında alacağı puan ile ligde de galibiyet ile tanışmak istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, hafta sonu Mardin Fosfatspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını ve dün itibariyle de bu hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Mardin takımı ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarına vurgu yapan Tinel, ‘’Güçlü rakibimiz karşısında galip gelmek istiyoruz. Türkiye Kupasında takımım çok iyi işler çıkarıyor, bunu ligde de devam ettirmek istiyoruz. Halen ligde galibiyetimiz yok ama ben inanıyorum ki Mardin Fosfatspor’u yenerek bir galibiyet serisinin başlangıcını yapacağız. Her geçen gün daha da iyi duruma gelen takımımızın bugün Mardin Fostatspor karşısında güzel bir oyun ortayla koyarak üç puanı alacaklarına inancım tamdır’’ dedi.

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TEK DÜŞÜNCE GALİBİYET
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