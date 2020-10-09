TEK DÜŞÜNCE GALiBiYET

Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, ligde çıktıkları ilk üç müsabakada geçtikleri sıkıntılı süreçlerin etkisiyle bir puan çıkardıklarını artık yükselişe geçmek istediklerini söyledi. Ligin üç haftasının ve Covit-19 nedeniyle yaşadıkları sıkıntıların geride kaldığını artık önlerine baktıklarını dile getiren Tinel, takımının özellikle fizik olarak her geçen gün daha da iyi duruma geldiğini ifade etti. Yarın Ceyhanspor ile oynayacakları müsabakada her kesin bambaşka bir Yozgatspor göreceğine inandığını dile getiren Tinel, ‘’Çok zor günleri geride bıraktık. Takımımız bu zor günler sonrasına fiziksel olarak kendini toparlamaya başladı. Herkes yarın Ceyhanspor ile oynayacağımız müsabakada çok koşan, iyi mücadele eden ve mücadeleyi bırakmayan galibiyeti arzulayan bir takım görecek. Tek düşüncemiz ve hedefimiz yarın Ceyhanspor karşısında üç puanı almak. Takım olarak tamamen üç puana kilitlendik ve bu müsabakanın bizim için bir çıkış olacağını düşünüyorum’’ dedi.