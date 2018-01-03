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Tecrübeli stoper

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, defans hattını Cafer Elek’i transfer ederek daha da güçlendirdi.

Tecrübeli stoper

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, defans hattını Cafer Elek’i transfer ederek daha da güçlendirdi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Tecrübeli stoper

Yozgatspor ile aynı grupta bulunan Ceyhanspor’un takım kaptanı Cafer Elek ile uzun süredir görüşme halinde olan kırmızı siyahlı yönetim, tecrübeli stoperi Antalya kampına davet etti. Antalya’da yapılan son görüşmeler neticesinde tecrübeli stoper Cafer Elek’i renklerine bağlayan kırmızı siyahlı yönetimin devre arasında Ceyhanspor’dan transfer ettiği ikinci oyuncu oldu.

99 kez 3. Lig, 135 kez Spor Toto Bölgesel Amatör Lig tecrübesi bulunan Cafer Elek, geçtiğimiz sezon Karaköprü Belediyespor ile şampiyonluk yaşadı. Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Payasspor ve Niğde Belediyespor ile de 3.Lig'e çıkma sevincini yaşayan tecrübeli stoper Cafer Elek sezon başında da Ceyhanspor’a transfer olmuştu.

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