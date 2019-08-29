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Tecrübeli kanat Yozgatspor’da

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor tecrübeli kanat oyuncusu Aytaç Deniz’i renklerine bağladı.

Tecrübeli kanat Yozgatspor’da

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor tecrübeli kanat oyuncusu Aytaç Deniz’i renklerine bağladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
Tecrübeli kanat Yozgatspor’da

Uzun süredir görüşmede oldukları ve daha önce prensip anlaşmasına vardıkları başarılı sol kanat oyuncusu Aytaç Deniz ile aradaki pürüzler halledildikten sonra tecrübeli sol kanat oyuncusu Yozgatspor ile anlaştı. En son Yozgatspor’un mücadele edeceği Üçüncü Grup’ta yer alan Diyarbekirspor formasını giyen başarılı oyuncu yeni sezonda Yozgatspor’un başarısı için ter dökecek. 

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