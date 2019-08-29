Tecrübeli kanat Yozgatspor’da

Uzun süredir görüşmede oldukları ve daha önce prensip anlaşmasına vardıkları başarılı sol kanat oyuncusu Aytaç Deniz ile aradaki pürüzler halledildikten sonra tecrübeli sol kanat oyuncusu Yozgatspor ile anlaştı. En son Yozgatspor’un mücadele edeceği Üçüncü Grup’ta yer alan Diyarbekirspor formasını giyen başarılı oyuncu yeni sezonda Yozgatspor’un başarısı için ter dökecek.

