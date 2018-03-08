Tecrübe kazandılar

Mersin’de düzenlenen yüzme müsabakalarına temsilen 5 erkek 2 kız olmak üzere 7 öğrenciyle katılan Yozgat ekibi, Bursa, İzmir, İstanbul gibi yıllardır yüzme faaliyetlerini sürdüren büyük şehirlerin de katıldığı toplam 12 il ile mücadele ettiler. Başantrenör Hanifi Yıkılmaz, Antrenörler İlker Sefa Onuş ve Melis Kirazlı’nın gözetiminde turnuvaya katılan genç yüzücüler, yüzme otoriterlerinden tam not aldılar. Atatürk lisesi öğrencilerinden Fevzi Karakoseoğlu 50 metre kelebek sitilinde en göze çarpan öğrenciler arasında girerken geçen sezon yüzme dünya 3. olan Mersin Ted koleji ve İstanbul Enka Kolejinin öğrencileri ile de başa baş mücadele gösterdiler.