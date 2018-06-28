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Tayfun Yanar Turgutlu’da

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un Üçüncü Lig’de oynadığı dönemde iki sezon kırmızı siyahlı formayı başarıyla taşıyan defans oyuncusu Tayfun Yanar Üçüncü Lig’de şampiyonluk hedefleyen Turgutluspor ile anlaştı.

Tayfun Yanar Turgutlu’da

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’un Üçüncü Lig’de oynadığı dönemde iki sezon kırmızı siyahlı formayı başarıyla taşıyan defans oyuncusu Tayfun Yanar Üçüncü Lig’de şampiyonluk hedefleyen Turgutluspor ile anlaştı.

28 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Tayfun Yanar Turgutlu’da

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor savunma hattına yeni oyuncu kazandırdı. Turgutluspor, Düzcespor'dan deneyimli savunma oyuncusu Tayfun Yanar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor'da profesyonelliğe adım atan daha sonra Kayseri Erciyespor, Tarsus İdman Yurdu, Yozgatspor, Kayseri Şekerspor, Çatalcaspor, Sultanbeyli Belediyespor, Ofspor ve son olarak ta Düzcespor forması giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Tayfun Yanar, 211 kez 3. Lig, 14 kez 2. Lig, 11 kez 1. Lig forması giydi ve 20 gol kaydetti. 
 

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