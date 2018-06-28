Tayfun Yanar Turgutlu’da

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor savunma hattına yeni oyuncu kazandırdı. Turgutluspor, Düzcespor'dan deneyimli savunma oyuncusu Tayfun Yanar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor'da profesyonelliğe adım atan daha sonra Kayseri Erciyespor, Tarsus İdman Yurdu, Yozgatspor, Kayseri Şekerspor, Çatalcaspor, Sultanbeyli Belediyespor, Ofspor ve son olarak ta Düzcespor forması giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Tayfun Yanar, 211 kez 3. Lig, 14 kez 2. Lig, 11 kez 1. Lig forması giydi ve 20 gol kaydetti.

