Tayfun Akbey tutulmuyor

Yıllarca 3’üncü Ligde ve Bölgesel Amatör Ligde attığı gollerle adından söz ettiren ve bu sezon memleketi Edremit Belediyespor forması giyen golcü futbolcu Ali Tayfun Akbey, attığı gollerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Bir dönem Yozgatspor’un başarısı için ter döken ve Yozgatspor forması giydiği dönemde performansı nedeniyle sürekli eleştirilerin odağı olan Ali Tayfun Akbey, Edremit Belediyespor forması ile çıktığı 11 maçta 18 gol kaydederek takımın gol yükünü tek başına sırtlıyor.