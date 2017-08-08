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Tavşanlı ikinci yarıda güldü: 1-0

Yozgatspor 1959 FK. Bölgesel Amatör Lig 2’inci Grup’ta mücadele eden Tavşanlı Linyitspor'a 1-0 yenildi.

Tavşanlı ikinci yarıda güldü: 1-0

Yozgatspor 1959 FK. Bölgesel Amatör Lig 2’inci Grup’ta mücadele eden Tavşanlı Linyitspor'a 1-0 yenildi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
08 Ağustos 2017 Salı 07:00
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Tavşanlı ikinci yarıda güldü: 1-0

Etkili bir oyunla sahada olan Yozgatspor, Tavşanlı Linyitspor’un tek golüne engel olamayınca sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
İYİ PERFORMANS SERGİLEDİ
Yeni sezon hazırlıklarını Afyon’da sürdüren Yozgatspor 1959 FK ikinci hazırlık maçında iki sezon önce 3’üncü Lige veda eden ve hedefini yeniden üst liglere dönmek olarak belirleyen Bölgesel Amatör Lig 2’inci Grup’ta mücadele eden Tavşanlı Linyitspor ile yaptı. Tavşanlı Linyitspor karşısında oldukça iyi bir futbol sergileyen ve gelecek için umut veren ekibimiz oldukça sıcak bir havada oynanan maçta genel olarak iyi bir performans sergilemesine rağmen ilk yarıda kalesinde yediği gole karşılık veremeyerek sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Kırmızı Siyahlılar üçüncü hazırlık maçını oynadıktan sonra Afyon kampını noktalayarak Yozgat’a dönecek.
 

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