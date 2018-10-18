Tatilde antrenman yapıyor

İki sezondur Yozgatspor formasını başarıyla giyen ve bu sezon başında anlaşma sağlanamayarak yollarını ayıran başarılı stoper Kıvanç Dağ Adıyamanspor ile sezon başında anlaşmıştı. Daha sonra karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden başarılı oyuncu Askere gitmişti. Askerlik dönüşü Yozgatspor yönetimi ile görüşen ve anlaşma sağlayan tecrübeli stoper geçtiğimiz hafta içerisinde resmi sözleşmeye imza atmıştı. Amasyaspor ile oynanan müsabakada maç kadrosuna alınmayan Kıvanç Dağ, müsabaka sonrasında teknik direktör İbrahim Baş tarafından 5 günlük izin verilmesine rağmen Yozgat’ta ayrılmadı. Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışma yapan ve eski formunu yakalamaya çalışan Kivanç, antrenman eksiğini kapatarak takımda forma yansı bulmak istiyor.