Tatil programı tamam

Düzenlenen etkinlikleri verimli, eğlenceli ve dolu dolu geçtiği kaydedildi. Program kapsamında gençler, Kuran-ı Kerim Eğitimi, Ebru, Akıl ve Zeka Oyunları eğitimlerinin yanında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yaparak, hem öğrendiler hem de eğlendiler. İki hafta süren programda kitap okuma, bilgisayar, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları, film izleme, langırt, masa tenisi ve birçok faaliyet yapılarak, geçlerin tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri sağlandı.