Tatil gününü spora ayırdı

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Ordu Gençlerbirliği takımı ile oynadığı müsabakayı tribünden izleyen Köse, daha sonra Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan kursları ziyaret etti. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, pazar gününü Yozgat’ın sporuna ve sporcularına ayırdığını söyledi. Köse, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı İlknur Ünal ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Aile Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübünün, Ordu Gençlerbirliği karşısında galibiyetle ayrıldığı müsabakayı takip ettikten sonra Sporcu Fabrikasında antrenmanlarını sürdüren sporcularla bir araya geldiklerini belirtti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Özgür Akgün’e ve Sporcu Fabrikası sorumlusu Veysel Gezergün’e teşekkür eden Köse, ‘’Sporun her branşını destekliyor ve sporcularımızın başarılı olması için her türlü katkıyı sağlamaya devam ediyoruz’’ dedi.