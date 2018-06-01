Taşdemir’i ziyaret ettiler

Antrenör ve Beden Eğitimi Öğretmenlerini makamında kabul eden Taşdemir, ‘’Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Kapsamında Yozgat’tan gelen Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü Antrenör arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz’’ dedi.

