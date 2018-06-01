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Taşdemir’i ziyaret ettiler

SARIKAYA ilçesinde ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik yapılan yetenek taraması çalışmaları için Sarıkaya ilçesine giden Antrenör ve Beden Eğitim Öğretmenleri Sarıkaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Taşdemir’i ziyaret etti.

Taşdemir’i ziyaret ettiler

SARIKAYA ilçesinde ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik yapılan yetenek taraması çalışmaları için Sarıkaya ilçesine giden Antrenör ve Beden Eğitim Öğretmenleri Sarıkaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Taşdemir’i ziyaret etti.

01 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Taşdemir’i ziyaret ettiler

Antrenör ve Beden Eğitimi Öğretmenlerini makamında kabul eden Taşdemir, ‘’Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Kapsamında Yozgat’tan gelen Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü Antrenör arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz’’ dedi.
 

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