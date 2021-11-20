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TAŞDEMiR’DEN SPORA DESTEK

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, Yozgat Erkek Hentbol Takımının antrenmanını ziyaret ederek sporculara başarı diledi.

20 Kasım 2021 Cumartesi 00:50
TAŞDEMiR’DEN SPORA DESTEK

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları İl Başkanı Yaşar Taşdemir, Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol takımının antrenmanına katılarak sporculara başarı dileklerinde bulundu. 2021-2022 sezonunda Hentbol Erkekler 2. Liginde mücadele edecek olan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol takımı çalışmalarını, antrenör Ozan Salep eşliğinde Rıza Kayaalp Spor Salonunda sürdürüyor. Yozgat Belediyesi bünyesinde yeni yapılanmaya giren ve 1. Lig parolasıyla sezona hazırlanan erkek hentbol takımını ziyaret eden AK Parti Yozgat Gençlik Kolları İl Başkanı Yaşar Taşdemir, sezon öncesi sporculara ve teknik heyete başarı dileklerinde bulunarak tatlı ikram etti. Sporcularla tanışıp bir süre sohbet eden Taşdemir, sporun ve sporcunun her zaman yanlarında olduklarını belirterek erkek hentbol takımına 2. Lig yolunda başarılar diledi. 3 ay önce lig hazırlıklarına başladıklarını söyleyen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol takımı antrenörü Ozan Salep ise Taşdemir’e ziyaretleri için teşekkür etti.

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