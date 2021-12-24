Taşdemir’den moral ziyareti

Yarın deplasmanda Sarıçam Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Rıza Kayaalp Spor Salon’unda yaptığı antrenmanlar ile sürdüren Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımının önceki günkü antrenmanına AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir’de katıldı. Antrenmanı izleyen Taşdemir, Antrenman sonrasında Antrenör Ozan Salep’ten takım hakkında bilgi aldı. Sporcular ile de bir süre sohbet eden Taşdemir, Sarıçam Belediyespor ile oynanacak olan müsabakada sporculara başarı dileğinde bulundu. Yozgat Belediyesi bünyesinde yeni yapılanmaya giren ve 1. Lig parolasıyla sezona hazırlanan erkek hentbol takımını ziyaret eden AK Parti Yozgat Gençlik Kolları İl Başkanı Yaşar Taşdemir, sezon öncesi sporculara ve teknik heyete başarı dileklerinde bulunarak tatlı ikram etti. Sporcularla tanışıp bir süre sohbet eden Taşdemir, sporun ve sporcunun her zaman yanlarında olduklarını belirterek erkek hentbol takımına 1. Lig yolunda başarılar diledi. 3 ay önce lig hazırlıklarına başladıklarını söyleyen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol takımı antrenörü Ozan Salep ise Taşdemir’e ziyaretleri için teşekkür etti.