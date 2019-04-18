Tarihi kısmen belli

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde 11 grupta lider takımların Üçüncü Lige yükselme Play-Off müsabakası oynayacakları ele maçlarının tarihinin 4-5 Mayıs tarihlerinde oynatılması planlandığı öğrenildi. Bu hafta sonu oynanacak olan müsabakaların ardından tamamlanacak olan Bölgesel Amatör Ligde gruplarını lider olarak tamamlayan takımların belirlenmesinin ardından hafta içerisinde yapılacak olan kura çekimleri ile Play-Off’ta karşı karşıya gelecek olan takımlar belirlenecek. Kura çekiminin ardından ise müsabakaların oynanacağı statlar belirlenecek.