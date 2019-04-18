Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96989
ALTIN
238.659
DOLAR
5.8175
STERLİN
7.5642
EURO
6.5466

Tarihi kısmen belli

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nden Üçüncü Lige terfi Play-Off müsabakalarının tarihi kısmen belli oldu.

Tarihi kısmen belli

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nden Üçüncü Lige terfi Play-Off müsabakalarının tarihi kısmen belli oldu.

18 Nisan 2019 Perşembe 00:00
203 Okunma
Tarihi kısmen belli

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde 11 grupta lider takımların Üçüncü Lige yükselme Play-Off müsabakası oynayacakları ele maçlarının tarihinin 4-5 Mayıs tarihlerinde oynatılması planlandığı öğrenildi. Bu hafta sonu oynanacak olan müsabakaların ardından tamamlanacak olan Bölgesel Amatör Ligde gruplarını lider olarak tamamlayan takımların belirlenmesinin ardından hafta içerisinde yapılacak olan kura çekimleri ile Play-Off’ta karşı karşıya gelecek olan takımlar belirlenecek. Kura çekiminin ardından ise müsabakaların oynanacağı statlar belirlenecek.

Son Güncelleme: 17.04.2019 16:09
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yozgatspor Play-Off’lara hazırlanıyor
Yozgatspor Play-Off’lara hazırlanıyor
Bayan taraftarlar da ilgi gösterdi
Bayan taraftarlar da ilgi gösterdi
Yönetimden destek ziyaretleri
Yönetimden destek ziyaretleri
Camp Nau’da Yozgat’ı tanıttı
Camp Nau’da Yozgat’ı tanıttı
SIRA VOLEYBOLDA
SIRA VOLEYBOLDA
Kızlar Birinci Lig için Denizli’ye gitti
Kızlar Birinci Lig için Denizli’ye gitti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim