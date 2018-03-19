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Tarihi formayla çıktılar

YOZGATSPOR 1959 FK’nın Aksaray ile karşılaştığı maç öncesi, temsilcimiz sahaya 1910 yılında Yozgat Lisesi’nde kurulan ilimizin ilk futbol takımı Mektebi Sultani formasıyla çıtı.

Tarihi formayla çıktılar

YOZGATSPOR 1959 FK’nın Aksaray ile karşılaştığı maç öncesi, temsilcimiz sahaya 1910 yılında Yozgat Lisesi’nde kurulan ilimizin ilk futbol takımı Mektebi Sultani formasıyla çıtı.

19 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Tarihi formayla çıktılar

Yozgatsporlu futbolcular Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, kendi evinde Aksaray ile karşılaştığı maçın seremonisinde, 1910 yılında Yozgat Lisesi’nde kurulan Mektebi Sultani futbol takımının o tarihte giydiği formayla taraftarın karşısına çıktı.
Anadolu’nun en köklü futbol kulüplerinden bir tanesi olan Yozgatspor, böylece kökenini de hatırlamış oldu.

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