Tarihi formayla çıktılar

Yozgatsporlu futbolcular Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, kendi evinde Aksaray ile karşılaştığı maçın seremonisinde, 1910 yılında Yozgat Lisesi’nde kurulan Mektebi Sultani futbol takımının o tarihte giydiği formayla taraftarın karşısına çıktı.
Anadolu’nun en köklü futbol kulüplerinden bir tanesi olan Yozgatspor, böylece kökenini de hatırlamış oldu.
Yozgatsporlu futbolcular Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, kendi evinde Aksaray ile karşılaştığı maçın seremonisinde, 1910 yılında Yozgat Lisesi’nde kurulan Mektebi Sultani futbol takımının o tarihte giydiği formayla taraftarın karşısına çıktı.
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