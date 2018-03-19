Tarihi formayla çıktılar

Yozgatsporlu futbolcular Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, kendi evinde Aksaray ile karşılaştığı maçın seremonisinde, 1910 yılında Yozgat Lisesi’nde kurulan Mektebi Sultani futbol takımının o tarihte giydiği formayla taraftarın karşısına çıktı.

Anadolu’nun en köklü futbol kulüplerinden bir tanesi olan Yozgatspor, böylece kökenini de hatırlamış oldu.